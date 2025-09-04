自転車利用者の交通違反に「青切符」を交付する制度が来年４月に導入されることを受け、警察庁は４日、違反内容や取り締まり方針をまとめた「自転車ルールブック」を公表した。ただちに青切符を交付する悪質な違反として、走行中に携帯電話を使用する「ながらスマホ」などを列挙した。反則金を科す違反は「信号無視」や「並走」など計１１３種類で、１６歳以上を対象に青切符を交付する。ルールブックでは、警察官が違反を確