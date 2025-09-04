¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 3¡¼0 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â´Ø·¸¤Ê¤·¤Î¹âÂ®¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÄËÎõ¤Ê¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¡¢²÷Â­¤òÈô¤Ð¤·¤¿ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç°ìËÜ½Ð¤º2Ï¢ÇÔ¡£º£µ¨8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ