横浜地方気象台は４日、台風１５号に関する気象情報を発表した。神奈川県内は台風の影響で４日夜遅くから５日夜の初め頃にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあるという。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、落雷や竜巻などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、熱帯低気圧から変わった台風１５号は４日午前３時時点で奄美大島の東約１４０キロにあり、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進