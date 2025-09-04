全国で108店舗を展開する寿司･しゃぶしゃぶ食べ放題の「ゆず庵」は9月17日から、秋の期間限定メニューの販売を開始する。国産サーモンや北海道産の秋刀魚を使った握り寿司をはじめ、鍋メニューには「トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし」などが登場。秋の期間限定メニューは「季節のゆず庵コース」(税込3,608円)以上の食べ放題コースに含まれる。それ以外の場合は、単品で注文可能。寿司･しゃぶしゃぶ食べ放題の「ゆず庵」提供メニュー