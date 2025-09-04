ＭＬＢ公式サイトは３日（日本時間４日）にメッツが千賀滉大投手（３２）にマイナー降格を受け入れるように求めることを検討していると報じた。同サイトは「（米スポーツサイトの）アスレチックの報道によると、メッツは千賀にマイナーリーグへの任意の配属を受け入れるよう求めることを検討しているという。契約書によると、千賀はマイナーリーグへの配属を受け入れることに同意する必要がある」とした。さらに「ニューヨー