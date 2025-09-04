ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦で予定していた先発登板を体調不良のため取りやめた。代わってエメ・シーハン投手（２５）が先発した。ロバーツ監督は「せき込んでいる。登板は体への負担が大きい。無理する価値はない」と風邪のような症状を訴えていると説明。打者としての出場は問題なく、「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭は右腕アシュクラフトの２ストライク