竹内幸絵さんどんな仕事か聞かれたら、「探偵」と答える。ある広告を誰が作り、それを社会がどう面白がり、批判したか、文章の記録やポスター、ＣＭ映像を頼りに探っていく。「パズルのピースみたいな」予測ずばりの事実が見つかることもある。広告研究のわくわく感も込めた自称なのだ。日本のテレビＣＭ史を、写真や図版を豊富に盛り込み、４５０ページを超える研究書にまとめた。美術の世界的潮流、テレビ普及率やカラー放送