『裸のランチ完全版』バロウズ著鮎川信夫訳山形浩生改訂河出文庫１５４０円『皆のあらばしり』乗代雄介著新潮文庫５７２円『歌の祭り』ル・クレジオ著管啓次郎訳岩波文庫１１５５円人間の想像力は尽きない。あらゆる制約や、常識とされるものから解き放たれた地点を描くことが、文学の醍醐味（だいごみ）の一つである。（１）は、アメリカ文学史において重要なビート・ジェネレーションを代表する作