◆米大リーグパイレーツ３―０ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。９回２死の第５打席は右腕サンタナから空振り三振に倒れ、最後の打者となった。パイレーツ先発はＢ・アッシュクラフトだった。今年５月にメジャーデビューした直球の平均が９６・９マイル（約１５５・９キロ）の右腕