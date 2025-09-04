アメリカのトランプ大統領は3日、ウクライナの和平交渉をめぐり、ゼレンスキー大統領と近く電話会談を行うことを明らかにしました。トランプ大統領はウクライナの和平合意に向け、ロシアとウクライナの首脳会談を行うべきだと主張し、ロシアが応じない場合には経済制裁を科す可能性に言及しています。こうした中、トランプ氏は3日、ゼレンスキー氏と近く協議をすると明らかにしました。ホワイトハウスによりますと4日に電話会談を