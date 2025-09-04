『エミーラV6SE』が初登場ロータスは、エミーラ2026年モデルの日本導入を発表。『エミーラV6SE』が初登場した。デリバリーは2026年第一四半期から開始予定となる。SEの名称は既にターボSEで採用されており、今回V6にも追加された形だ。【画像】ロータス・エミーラV6SE日本導入開始！既存モデル改良&レーシングライン追加も全16枚エミーラV6SEは、406psを発揮するスーパーチャージャー付き3.5L V6エンジンを搭載。LSD（リミテ