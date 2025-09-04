９人組グローバルグループの＆ＴＥＡＭが３日、横浜・ぴあアリーナＭＭで結成３周年のイベント「＆ＴＥＡＭ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ［縁ＤＡＹ］」を開催し、２日との２日間で３公演を行った。３周年記念日にサプライズ発表だ。１０月２８日に「ＫＲ１ｓｔＭｉｎｉＡｌｂｕｍ’ＢａｃｋｔｏＬｉｆｅ’」をリリースし、悲願の韓国デビューを果たすことが決定。ＴＡＫＩ（２０）は「韓国デビューという