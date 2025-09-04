４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、ラストに蘭子が思いがけない人物と出会い驚きの表情を浮かべたところで終了。誰と出会ったかはこの日は判明せず。ネットではヤムおんちゃん（阿部サダヲ）一択だが、朝ドラ受けでは大吉が斜め上過ぎる展開を予想した。この日の「あんぱん」では、八木の会社に原稿を届けた蘭子は、八木に「やってみたいことがある」と言い、でも生活のために八木からの仕事は引き受ける