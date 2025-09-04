【パリ共同】若手デザイナーが対象の「LVMHヤングファッションデザイナー賞」の最終選考会が3日、パリで開かれ、メンズウエアブランド「ソウシオオツキ」を手がける大月壮士さんが優勝した。日本人の優勝は3人目。