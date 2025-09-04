将棋の藤井聡太七冠（23）が勝てば3連覇となる「王座戦五番勝負」がシンガポールで開幕しました。対戦相手は、同学年の伊藤匠叡王（22）です。藤井聡太七冠が伊藤匠叡王の挑戦を受ける「第73期王座戦五番勝負」の第1局は、将棋の国際的な普及などを目的とした文化交流事業の一環として、シンガポールのセントーサ島で日本時間きょう午前10時に伊藤叡王の先手で始まりました。先に3勝した方がタイトルを獲得する王座戦で、藤井七冠