■MLBパイレーツ 3ー0 ドジャース（日本時間4日、PNCパーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦で“1番・DH”で出場し、5打数2安打（2三振）。体調不良のために急きょ先発が回避され、打者のみの“一刀流”出場となったが、2戦連続マルチ安打をマークした。チームは2度の満塁チャンスを逃すなど、残塁10の大拙攻。ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに完封負けで2連敗。地区優勝争いは同地区2位のパドレスも敗