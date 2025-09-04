気象台は、午前10時15分に、大雨警報（浸水害）を高知市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、いの町、大月町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・高知市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、いの町などに発表 4日10:15時点西部では4日昼過ぎから5日明け方まで、中部では4日夕方から5日朝まで、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高知市□大雨警報【発表】・浸水4