アメリカのトランプ政権がハーバード大学への助成金を打ち切ったことについて、マサチューセッツ州の連邦地裁は違憲だとして、助成金を復活させるよう命じました。この裁判は「反ユダヤ主義への対応が不十分だ」として、トランプ政権がハーバード大学への助成金を打ち切ったことを受け、大学が政権を提訴したものです。マサチューセッツ州の連邦地裁は3日、トランプ政権が行った20億ドル以上、日本円で3000億円を超える助成金の打