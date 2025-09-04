私はミツキ（30代）。夫のダイスケ（40代）と娘のナオ（小学2年生）と3人暮らし。娘のナオは母の私から見てもしっかり者です。ルールに関して厳しいところがあり、宿題は自主的に取り組むのでとても助かっています。私たちが住んでいる地域では登校班があり、朝は近隣の小学生が集まって登校します。集合場所まで行く途中、ナオは同級生のお友だち、ヒナタちゃんの家に寄るのですが、最近そのヒナタちゃんや母親のマリさんの言動に