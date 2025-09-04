公園で立てなくなっていた高齢者を救助したとして、夏休み中のお手柄小学生２人に感謝状が贈られました。大阪府警黒山署から感謝状を贈られたのは、堺市立南八下小学校に通う小学４年生の石原惇翔さん（９）と田淵結翔さん（９）です。警察によりますと２人は今年７月、市内の公園で転倒し、顔面を強打して立てなくなっていた７０代の男性を発見。すぐさま１１９番通報するとともに、近くの車で待っていた男性の妻まで助けを