ロシアのプーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談についてオープンであると語った一方、会談場所についてはモスクワに限られるとした。ただ、ウクライナも会談についてはオープンであるが、会談場所としてモスクワを拒絶している。 一方、ウクライナとの戦況について、前線はそれぞれが異なる速度で前進しているとの認識を示した。ウクライナの司令官たちは必至に部隊を編成し、