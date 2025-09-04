メッツ・千賀滉大投手（３２）が、マイナーに降格する可能性が浮上していることを３日（日本時間４日）までに、複数の米メディアが報じた。千賀は、６月まで７勝３敗、防御率１・４７でチーム内でもエース格の成績をマークしていたが、６月１２日（同１３日）の本拠地・ナショナルズ戦で一塁のベースカバーに入った際に右太ももを痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日（同１２日）の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、復