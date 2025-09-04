1988年ソウル五輪ボクシング競技のライトミドル級決勝で不可解な判定負けを喫し、銀メダルにとどまったロイ・ジョーンズ・ジュニア氏（56）に金メダルが贈られたことが分かった。ジョーンズ氏が3日に公開したYouTube動画によると、同五輪金メダリストの朴時憲氏（59＝韓国）が2023年5月30日、米フロリダ州ペンサコーラにあるジョーンズ氏の牧場を訪問。「金メダルは僕が持っていたけど、君に返したかった。金メダルは君のもの