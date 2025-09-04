アメリカのハーバード大学がトランプ政権を訴えた裁判で連邦地裁は3日、政権による大学への助成金の打ち切りは憲法違反との判決を下しました。この裁判は、トランプ政権が「ハーバード大学は反ユダヤ主義だ」として助成金22億ドルを打ち切ったことなどについて大学が政権を訴えていたものです。マサチューセッツ州の連邦地裁は3日、「政権は反ユダヤ主義を煙幕として利用しこの国の一流大学を標的とした政治的動機に基づく攻撃を行