ナチス・ドイツに略奪され、アルゼンチンで見つかった肖像画＝3日、マルデルプラタ（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】南米アルゼンチンの捜査当局は3日、第2次大戦中のオランダでナチス・ドイツに略奪され、約80年間行方が分からなくなっていた絵画をアルゼンチン国内で発見したと明らかにした。不動産広告に掲載された家の中に飾られていたのが見つかり、捜査当局が行方を追っていた。地元メディアによると、絵画はイタリ