将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負が9月4日、シンガポール・セントーサ島で開幕した。3連覇を目指す藤井王座に対するのは、同学年のタイトルホルダーでライバルでもある伊藤叡王。大注目のシリーズ第1局は、振り駒の結果で伊藤叡王の先手番に決まった。【映像】藤井王座VS伊藤叡王 対局開始時の様子開幕局の舞台は、シンガポール・セントーサ島