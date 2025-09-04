大分県佐伯市蒲江（4日午前9時30分ごろ） 大分地方気象台は台風15号の接近に伴い、4日昼過ぎから夜遅くにかけて、大分県では線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。 台風15号は4日夜遅くから5日未明にかけて九州北部地方に最も接近する見込みだということです。台風の影響で、大気の状態が非常に不安定になっていて、大分県では大雨となる恐れがあり、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要で