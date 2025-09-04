【WWE】RAW（9月1日・日本時間2日／フランス・ナンテール）【映像】華やかな衣装と奇抜なメイクで人気の日本人女子タッグレスラー奇抜な衣装とメイクで世界的人気の日本人女子タッグに送られたフランスでの凄まじい声援。まるでサッカースタジアムを思わせる大合唱に、日本のファンからも「こんなの初めて聞いた」「カブキ人気あるな」と驚きの声が相次いだ。欧州ツアーの一環としてフランス・パリのラ・デファンス・アリーナ