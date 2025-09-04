フジクラが鮮烈な上値追いを演じている。全市場を通じて群を抜く売買代金をこなし、株価も７００円超の上昇をみせ８月２９日の上場来高値１万２８００円を更新、未踏の１万３０００円台に駆け上がった。生成ＡＩの普及加速局面でＡＩデータセンターの建設ラッシュが見込まれており、同社など光ファイバーや光コネクターなどの光デバイスを製造する電線株に投資マネーの攻勢が止まらない状況となっ