ギフトホールディングスは６日ぶり反発。３日取引終了後、８月度の直営店売り上げ速報を発表。既存店売上高（全営業日）は前年同月比６．３％増とプラス基調を継続した。夏休みやお盆の影響でロードサイド、駅近の両立地で客足が好調だった。全店ベースでは同２９．６％増だった。 出所：MINKABU PRESS