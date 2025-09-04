ＰＨＣホールディングスが高い。同社はきょう、子会社のアセンシアが事業展開する持続血糖測定（ＣＧＭ）システム「Ｅｖｅｒｓｅｎｓｅ」の販売事業を米センシオニックス・ホールディングス に譲渡すると発表。これが評価材料となっているようだ。 ＰＨＣＨＤは収益性改善と効率的な事業運営の実現に取り組んでおり、今回の事業譲渡はその一環。アセンシアは２０２０年にセンシオニックスと独占販売契約を