ユニチカが４日ぶりに反発した。同社は３日の取引終了後、ブラジルの連結子会社ＢｒａｚｃｏｔＬｉｍｉｔａｄａが保有する固定資産の売却に伴い、特別利益を計上する見通しだと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。サンパウロ州に保有するゴム農場を売却する。これを受け２６年３月期業績において、１９億円の特別利益の発生を見込む。 出所：MINKABU PRESS