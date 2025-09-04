正興電機製作所は電力、環境エネルギーが主力事業。浄水場や下水処理場の監視制御システムなども手掛けており、インフラ関連としてマークしておきたい。 足もとでは電力部門の発電所・変電所向け装置や情報制御分野が堅調に推移しているほか、環境エネルギー部門でも水処理設備向け監視制御システムの売り上げが増加。２５年１２月期通期の連結営業利益は前期比２９．０％増の２６億円が見込まれている。