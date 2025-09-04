ソニーグループが５日ぶりに反発した。同社は３日の取引終了後、金融事業を運営する完全子会社のソニーフィナンシャルグループ（ＳＦＧＩ）について、パーシャル・スピンオフを１０月１日付で実施すると発表した。ソニーＧは５月１４日に、９月初旬の取締役会においてパーシャル・スピンオフの実行を付議する予定だと公表。９月２９日をＳＦＧＩの東証上場予定日とし、現物配当の効力