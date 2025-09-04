午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４１、値下がり銘柄数は６０１、変わらずは７４銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、保険、銀行、鉄鋼など。値下がりで目立つのは倉庫・運輸、ゴム製品、不動産。 出所：MINKABU PRESS