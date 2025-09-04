（左）「せいろ蒸し」料理のレシピを発信し、注目を集めるりよ子さん（撮影：今井康一）／（右）冷凍うどんもせいろで蒸して簡単アレンジ（画像：学研ホールディングスプレスリリースより）【写真】せいろで「パン」を蒸したら……？中華せいろ（以下、せいろ）の流行が、拡大中だ。料理写真共有サービスを提供するスナップディッシュが選出する「料理SNSトレンド大賞」では、2023年と2024年の2年連続で「せいろ蒸し」が選ばれた