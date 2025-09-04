伊勢半は9月1日、「キスクッションパンチ全3色」を限定デザインで発売。KiSSの薄膜ハイカバークッションファンデが、アイシナモロールとコラボした数量限定デザインで登場します。薄膜とハイカバーを両立し、すべすべつるん美肌を叶える、人気の「キス クッションパンチ」が、サンリオのアイシナモロールとコラボした限定パッケージで登場。容器とパフに愛らしいアイシナモロールが描かれ、さらにパッケージには、カラーごとに