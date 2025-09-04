ランコムは9月5日、「イドル」シリーズから、クッションファンデ「スキン セラム ファインカバー クッション」を発売します。■84％のスキンケア成分配合でツヤ肌の仕上がりを実現同商品は、美容液を思わせる軽やかなテクスチャーでツヤ肌の仕上がりを叶えるクッションファンデです。ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、スクワランなどを取り入れ、84％のスキンケア成分を贅沢に配合。メイクアップとスキンケアを両立した使い心地と2