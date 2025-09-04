“髪に塗る香水”としてSNSで話題の韓国ヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」は8月27日より順次、新作ヘアミスト「KERATIN LAYERED OIL HAIR MIST【FIG TEA（フィグティ）】」を発売中です。“香りをまとう”という発想に、補修成分や静電気ケアなどの機能性をプラスした2層ミスト設計。秋を感じさせる「イチジク×ティー」の甘くてほろ苦い香りが、恋の予感を漂わせるように髪をふんわり包み込みます。■ケラチン レイヤード オ