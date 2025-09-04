スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは8月19日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」より2023年9月に発売した「乾燥さん薬用しっとり化粧液」のつめかえ用を発売しました。乾燥さんは、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランドです。強い日差しや冷房による乾燥で、シミやシワが気になる夏の肌悩みにも寄り添う「乾燥さん 薬用しっとり化粧液」。有効成分が美白*¹と