◆好決算のエヌビディア、株価が軟調なのはなぜか 久々に大きな注目を集めたエヌビディア の2026年1月期第2四半期（5-7月）決算。ある程度の好業績は予想されていたとは言え、高まる期待とともに、その期待に届かなかった時にマーケットがネガティブに反応するのではないかと、世界中がかたずをのんで見守っていたが、ふたを開けてみれば、期待を裏切らない決算内容で、文字通り「無事、通過した」と言えるのではない