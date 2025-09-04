2025年9月4日午前8時15分ごろから、JR函館線の妹背牛～近文駅間で停電が発生し、函館線の滝川～旭川駅間の上り線で運転見合わせとなっています。JR北海道や警察によりますと、妹背牛～深川駅間の深川10号線踏切で、トラックの事故があり電線が切れたため、函館線の妹背牛～近文駅間で停電が発生しているということです。この影響で、妹背牛～深川間の線路上で特急ライラック3号が、近文～納内