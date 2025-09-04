日本発の男性9人組「＆TEAM」が結成3周年を迎えた3日、横浜市内で記念公演を行った。ライブ終盤、10月28日に韓国デビューすることを発表。メンバーは「世界へ踏み出す新たな一歩として、応援してくださるファンの皆さんの気持ちを背負って本気で頑張ります。ぜひ見守っていてください！」と呼びかけた。時間のステージで最新曲「GoinBlind（月狼）」や先輩グループ「BTS」の「MICDrop」のカバーなどを披露した。