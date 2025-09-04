「パイレーツ−ドジャース」（３日、ピッツバーグ）ドジャースにヒヤリとするシーンがあった。七回、ラッシングの左手に投球が直撃。スイングしにいっていたためファウルとなったが、ベンチからロバーツ監督が飛び出す事態となった。大谷の内野安打、さらにタッチアップがあり、２死二塁で打席に入ったラッシング。カウント３−１からの５球目、内角直球がスイングしにいった左手を直撃した。思わず表情をゆがめたラッシン