9人組グローバルグループ「＆TEAM」が3日、神奈川・ぴあアリーナMMで、グループ結成3周年記念イベント「＆TEAM 3rd Anniversary[縁DAY]」を行った。オープニングからメンバーも、会場も、テンションマックス状態。BTSのカバー曲「MIC Drop」では、炎が乱れ飛ぶド派手は演出となった。3曲終わりのあいさつで、すでに汗だくのK（27）は「今日はやばいっすね！」。だが、「まだまだいけるよね！」と会場をあおり、「2日間、すてきな空