いやぁ〜、ぶつかりました。思いっ切りぶち当たりましたね。地元ＳＧ制覇を目指して気合満々で挑んだ若松ＳＧメモリアルでしたが、準優に乗ることができませんでした。若松は日本一、エンジンに差が出るレース場と言われています。やっぱりメーカー機を引かないと勝負になりませんでしたね。ボクも前節のお盆シリーズで仲谷颯仁が優勝した７号機を引いたんですけど…。お盆は低調機シリーズだったし、仲谷も出ているという印象