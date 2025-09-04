女優の本田翼（33歳）が、9月4日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。料理は全くしないと話し、「私、焼くのがイヤなんですよ」と語った。本田は今回、大阪・関西万博のフランス館で行われた、高級宝飾ブランド・ショーメのエキシビジョンに出席し、番組のインタビューに対応。インタビュアーから「本田さんのSNSで、美味しそうな“のっけご飯”拝見したんですけども、お料理はよくされますか？」と質問