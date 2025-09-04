女優の西野七瀬（31歳）が、9月4日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。西野も、夫の俳優・山田裕貴（34歳）もゲーム好きなため、長時間ゲームをしていると「お互い『いいね！』『どんどんやりなよ！』みたいな感じ」だと語った。西野は今回、大阪・関西万博のフランス館で行われた、高級宝飾ブランド・ショーメのエキシビジョンに出席し、番組のインタビューに対応。インタビュアーから「西野さんと言え