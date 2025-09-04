東京都中野区で重症心身障がい児を育てる母・中村 美和は、障がい児の高校卒業後の生活における「18歳の壁」を乗り越えるため、2025年10月にデンマークのインクルーシブ教育・生活支援モデルを視察予定。 障がい児の母がデンマークに学びに行きます！障がいがあっても楽しめる社会へ！ 東京都中野区で重症心身障がい児を育てる母・中村 美和は、障がい児の高校卒業後の生活における「18歳の壁」を乗り越えるため、