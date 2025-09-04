日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」の結成３周年イベント「３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ―縁ＤＡＹ」が３日、横浜市のぴあアリーナＭＭで行われ、１０月２８日にミニアルバム「ＢａｃｋｔｏＬｉｆｅ」で韓国デビューすることをサプライズ発表した。「９・３」は＆ＴＥＡＭとＬＵＮＥ（ルネ＝ファンネーム）にとって特別な一日。年を重ねるたびに行われてきた「縁ＤＡＹ」で９人が世界への第一歩を報告した。